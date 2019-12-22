جديدة المكر: إضرام النار بشجرتي عيد الميلاد بعد الاحتفال بإضاءتهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم مجهولون فجر اليوم الأحد، بإضرام النيران بشجرتي عيد الميلاد في قرية جديدة المكر، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من المراسيم الاحتفالية بإضاءتهما، حيث تسبب الحريق بأضرار بالممتلكات دون تسجيل أي إصابات.
وأعرب السكان في الجديدة المكر عن تذمرهم واستنكارهم الشديدان لهذا العمل المدان، وطالبوا الشرطة العمل على اعتقال الجناة بالسرعة الممكنة وتقديمهم للمحاكمة.
وقال مواطنون من القرية "هناك أشخاص هدفهم الوحيد تخريب الأجواء وخلق ظروف مشحونة، وكأنه لا يكفي إطلاق الرصاص باتجاه بيت رئيس المجلس وإصابة حارسه والتهديدات، واليوم يحرقون شجرتي الميلاد".
وجاء في بيان صدر عن قائمة الهدف لعضوية المجلس، وقائم بأعمال رئيس المجلس المحلي "نستنكر هذا العمل من حرق شجرتي الميلاد، ونشدد أنه لا يمثل البلد ولا أهل البلد، ولا علاقات أهل البلد ببعضهم البعض، ولا تاريخ هذا البلد ولا مستقبلها".
وتابع البيان "البلد مستمر إلى الأمام في كل المجالات، لن ولم يوقفنا أي أحد، طبعا الشجرة ستضاء من جديد، والأجواء الحلوة الجميلة سوف تستمر".
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