كفر قرع: حريق في حافلة وسيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت ألسنة النار في حافلة ركاب وسيارة خصوصية في بلدة كفر قرع في منطقة وادي عارة، صباح اليوم الأحد.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وقامت بإخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

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وعلم أن الحريق اندلع في الحافلة ثم امتد لسيارة كانت بمحاذاتها، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة فيهما دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.