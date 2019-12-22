سلطات إيران تمنع نشر تسجيل عن اجتماع "فرقة الموت" المنفذة لإعدامات 1988

الأحد 22 ديسمبر 2019

هددت السلطات الإيرانية أحمد منتظري، نجل المرجع الديني الشيعي الراحل، حسين علي منتظري بالسجن في حال نشره تسجيلاً صوتياً قال إنه يجمع والده مع فرقة الموت التي نفذت إعدامات 1988 بحق سياسيين داخل سجون النظام.



وذكر منتظري "التسجيل يحتوي مضمون زيارة مجموعة من 4 أشخاص كانوا مسؤولين عن تنفيذ أحكام إعدامات عام 1988، في يناير عام 1989 لوالدي".

هذا ولم يكشف عن محتوى التسجيل إلا أن تقارير إيرانية أشارت إلى أنه محادثة أخرى أجراها والده مع رجال الدين الأربعة بعد تنفيذ الإعدام.

وأكد منتظري أنه ليس مصرحا له بالإفصاح عن محتويات التسجيل.

وتهدد قوات الأمن منتظري بالسجن لمدة ست سنوات إذا ما كشف عن التسجيل الذي يكشف معلومات اضافية عن محاولة والده لمنع عمليات الإعدام.

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وفي 2016، أصدر شريطا آخر لمحادثات والده مع أربعة رجال دين يعرفون باسم "لجنة الموت" المكلفة بتنفيذ أمر الخميني بإعدام السجناء.

وفي ذلك الشريط، قام الشيخ منتظري بتوبيخ رجال الدين بشأن عمليات الإعدام، قائلاً إن الأمر ينتهك القوانين الدينية والأخلاقية.

ولفت إلى أن رجال الدين الذين اجتمعوا مع والده أخبروا الخميني بالتحذير، ولكن الخميني قال: "استمروا في عمليات الإعدام".

وبحسب منتظري فإن التسجيل الجديد يظهر ذنب النظام في إعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988.

وكان القضاء الإيراني حكم على منتظري بالسجن لمدة 21 عاما في 2016 بتهمة الإفراج عن الشريط الأول، ولكن هذا الحكم لم ينفذ