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مصرع قيادي حوثي بارز في جبهة باقم بصعدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 ديسمبر 2019

قالت مصادر ميدانية، أن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية بجبهة باقم بصعدة، لقي مصرعه في غارة جوية لطائرات التحالف العربي .

 

وذكرت الماصدر، أن العميد عبدالكريم التركي، الذي تزعم الميليشيات الإنقلابية أنه فارق الحياة بوفاة طبيعية، قد قتل خلال غارة جوية إستهدفته من قبل القوات الجوية .

 

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ويعد احد قادة كتائب القوات الخاصة انقلب على الشرعيه .. مشيرة إلى أن التركي تربطه علاقة قوية مع القيادي ابو علي الحاكم ورئيس الاستخبارات العسكرية للحوثيين .

 

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