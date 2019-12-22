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شكرا لقرائتكم خبر عن وباء انفلونزا الخنازير يقتل ويصيب أكثر من 1500 مواطن بصنعاء خلال أيام والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
أكدت مصادر طبية في صنعاء وفاة 346 مواطنا وإصابة المئات بفيروس انفلونزا الخنازير بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.
ووفق المصادر تم تسجيل أكثر 1038 حالة إصابة مشتبهة بإنفلونزا الخنازير في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ بداية العام الجاري.
وقالت المصادر إن 198 حالة من الوفيات هم من سكان أمانة العاصمة، فيما بقية المصابين قدموا إلى صنعاء لتلقي العلاج وتوفوا في المستشفيات، حسبما نقلت الشرق الأوسط.
وفي غضون يومين فقط، توفي خمسة شبان وامرأة في العاصمة صنعاء، نتيجة إصابتهم المحتملة بفيروس إنفلونزا الخنازير.
هذا ولا تزال المناطق الخاضعة لقبضة الميليشيات الحوثية تشهد تفشياً مخيفاً لأوبئة جديدة، بالتوازي مع استمرار التدمير الممنهج من الانقلابيين الحوثيين للقطاع الصحي، ونهب المساعدات الإغاثية الطبية المقدمة من المنظمات الدولية
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