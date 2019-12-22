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شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير وزاري مرتقب في مصر والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
قالت مصادر برلمانية مصرية أن هناك عشر وزارات ستشهد تغييرات مرتقبة إلى جانب دمج وزارتين .
وذكرت المصادر، بحسب العربية.نت، "إن البرلمان سيعتمد تغيير نحو 10 وزارات، أبرزها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية" .. مضيفة أنه من المتوقع دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تتولى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إضافة لحقيبتها الوزارية الحالية التخطيط، كما سيتم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ومنصب رئيس الوزراء للشؤون الخدمية.
وأكدت المصادر استمرار وزراء الحقائب السيادية: الدفاع والخارجية والداخلية، وكذلك بقاء وزراء الري والتعليم والهجرة
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