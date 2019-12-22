تغيير وزاري مرتقب في مصر

الأحد 22 ديسمبر 2019

قالت مصادر برلمانية مصرية أن هناك عشر وزارات ستشهد تغييرات مرتقبة إلى جانب دمج وزارتين .



وذكرت المصادر، بحسب العربية.نت، "إن البرلمان سيعتمد تغيير نحو 10 وزارات، أبرزها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية" .. مضيفة أنه من المتوقع دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تتولى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إضافة لحقيبتها الوزارية الحالية التخطيط، كما سيتم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ومنصب رئيس الوزراء للشؤون الخدمية.

وأكدت المصادر استمرار وزراء الحقائب السيادية: الدفاع والخارجية والداخلية، وكذلك بقاء وزراء الري والتعليم والهجرة