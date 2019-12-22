قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة

الأحد 22 ديسمبر 2019

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، كانون الأول 22، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وفي وقت سابق اليوم قصفت مقاتلات التحالف تجمعات للمليشيا في منطقة طخيه التابعة لمديرية مجز بالمحافظة