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الزبيدي يشيد بتضحيات منتسبي اللواء 89 مشاة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 ديسمبر 2019

أشاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، بجهود وبتضحيات وبطولات منتسبي اللواء 89 مشاة .

 

جاء ذلك خلال لقاءه قائد اللواء 89 مشاة، العميد ناصر أحمد الجعيملاني.

 

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واستمع القائد من العميد الجعيملاني إلى شرحٍ مفصلٍ عن جاهزية اللواء ودوره مع باقي وحدات القوات المسلحة الجنوبية في حماية أرض الجنوب من أي اعتداءات.

 

وأكد على أن قيادة المجلس تنظر بإعجابٍ وتقديرٍ تجاه الأدوار البطولية للواء، وستعمل جاهدة على تقديم الدعم الممكن لمنتسبيه للقيام بواجبهم الوطني المُقدس.

 

ومن جانبه، ثمن العميد الجعيملاني حرص القائد عيدروس الزُبيدي، للاطلاع على أوضاع اللواء، مؤكداً استعداد قواته لتنفيذ أي مهام ستوكل إليها للدفاع عن أرض الوطن

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