المحتجون يستأنفون حراكهم في العراق.. قطع طرقات وإغلاق دوائر حكومية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:39 مساءً, 22 ديسمبر 2019 م
المناطق - وكالات
أقدم آلاف المحتجين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق اليوم، الموعد الذي حددته السُلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.
وأعلنوا في الديوانية والبصرة الإضراب العام بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصًا وإصابة 25 ألفًا آخرين بجروح.
وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها “ميليشيات” وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد.
أما في كربلاء والنجف، فقد أغلق الطلاب والتلامذة المضربون كل المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات.
وفي الناصرية، أقدم المحتجون على قطع الجسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.
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