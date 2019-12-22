شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا تحاول السيطرة على 100 حريق قبل عودة الطقس الحار والان نبدء بالتفاصيل

استفاد رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات في أستراليا إلى أقصى حد من برودة الطقس اليوم الأحد من أجل الوصول إلى البلدات الأكثر تضررا واحتواء النيران قبل العودة المتوقعة للطقس الدافئ بحلول نهاية الأسبوع.

وقالت‭‭ ‬‬جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز إن الحريق تسبب أمس السبت في تدمير المجتمعات المحلية في بعض أجزاء الولاية.

وأضافت للصحفيين "تلقينا الأنباء المفزعة بأنه لم يتبق شيء يذكر في بلدة بالمورال"

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وما زال نحو مئة حريق مشتعلا في نيو ساوث ويلز حتى مساء اليوم الأحد لكن لم يسجل أي منها باعتباره يمثل حالة طوارئ.

ومن المتوقع أن تظل الأحوال الجوية مواتية في الأيام القليلة المقبلة مما يمكن رجال الإطفاء من العمل على احتواء الحرائق خاصة في منطقة بلو ماونتنز إلى الغرب من سيدني.

وتواجه أستراليا حرائق الغابات منذ شهور بسبب الجفاف الذي قدم موعد موسم الحرائق ودمرت النيران أكثر من 800 منزل وأتت على نحو ثلاثة ملايين فدان من الغابات.