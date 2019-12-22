شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين «قريبا جداً» والان نبدء بالتفاصيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا". وأوضح ترامب في فلوريدا أمس "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا". وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

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