شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحتجز سفينة يقودها طاقم تركي والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش الليبي احتجزت سفينة ترفع علم جرينادا ويقودها طاقم تركي يوم السبت قبالة سواحل ليبيا وذلك وسط توتر متزايد مع تركيا التي تدعم حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا.

وقال المسماري إن زورقا حربيا تابعا للجيش الليبي أوقف السفينة في المياه الإقليمية الليبية قبالة مدينة درنة وقطرها إلى ميناء رأس الهلال ”للتفتيش وللتحقيق من حمولتها“.

وقدم الجيش الوطني الليبي يظهر قوة بحرية ليبية توقف السفينة وتستجوب ثلاثة من أفراد طاقمها. ونشر الجيش الوطني أيضا نسخا لجوازات سفر المواطنين الأتراك الثلاثة.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، أن أنقرة أرسلت إمدادات عسكرية لليبيا الشهر الماضي في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.