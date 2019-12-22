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تظاهرات بغداد تتمسك بتسمية مرشح مستقل للحكومة

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تظاهر آلاف العراقيين اليوم الاحد في شوارع بغداد وتسع محافظات للمطالبة بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .

وقال شهود عيان إن آلافا من طلبة الجامعات والمراحل الدراسية وممثلين عن الاتحادات والمنظمات الجماهرية خرجوا صباح اليوم في مظاهرات طافت الشوارع باتجاه ساحة التحرير والسنك في بغداد والمحافظات حاملين أعلام العراق.

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وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإسراع بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات الجديد.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا بشعارات طالبت الأحزاب والكتل البرلمانية بالابتعاد عن تقديم مرشحين لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية.

وأشار الشهود إلى أن عددا كبيرا من الدوائر الحكومية أعلنت إضرابها وتم إغلاق أبواب المدارس والكليات باستثناء المؤسسات الطبية والخدمية وإغلاق الجسور وإحراق الاطارات في الطرق والشوارع المؤدية إلى الشركات النفطية والصناعية رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية.

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