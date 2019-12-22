شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في الصين تحذر من مظاهرات هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الملحقية الثقافية في الصين أنه حرصاً على سلامة المواطنين والطلبة السعوديين في هونج كونج تود القنصلية والملحقية الثقافية في الصين التنبيه بالابتعاد عن مناطق "تسيم شا تسوي، سنترال، ويوين لونغ" وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع .

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