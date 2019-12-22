شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية بفوز «غني» في انتخابات الرئاسة الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل
قالت مفوضية الانتخابات فى أفغانستان اليوم الأحد، إن الرئيس الحالى أشرف غني فاز بأغلبية الأصوات فى انتخابات الرئاسة التى جرت يوم 28 سبتمبر لتعلن بذلك النتائج الأولية لتصويت أدخل البلاد فى حالة من الغموض السياسى.
وذكرت المفوضية المستقلة للانتخابات أن 1.9 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة التى شابتها مزاعم تزوير واسعة النطاق وأن غني حصل على نسبة 50.64 بالمئة أى ما يكفى ليفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.
وقالت رئيسة المفوضية حوا علم نورستاني في مؤتمر صحفي إن النتيجة قد تتغير مع إعلان النتائج النهائية.
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