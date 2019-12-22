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مصرع شخص وإصابة 32 فى حريق فندق بكوريا الجنوبية

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ذكرت قوات الإطفاء الكورية الجنوبية أن حريقا يعتقد أنه مفتعل، نشب فى فندق بجنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأحد؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 32 آخرين.

وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الحريق بدأ في الفندق المكون من خمسة طوابق في كوانغجو، على بعد حوالي 330 كلم جنوب سول، وتمت السيطرة عليه في غضون 30 دقيقة.

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ونقل نحو 33 شخصًا إلى مستشفيات قريبة من مكان الفندق، ولكن تم الإعلان عن وفاة واحد منهم في وقت لاحق. والبعض الآخر يتلقى العلاج من استنشاق الدخان والحروق والإصابات الأخرى، وبعضها في حالة حرجة.

وتم إلقاء القبض على مشتبه به في إشعال الحريق بشكل متعمد، من قبل الشرطة. كما ورد أن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا والذي تم حجب هويته، كان يقيم في الطابق الثالث من الفندق عندما اندلع الحريق.

وقال المشتبه به للشرطة إنه أشعل النار في وسادة قبل أن يغادر الفندق، وفقًا للمصادر.

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