خبير اقتصادي يدعو الحكومة المقبلة لتطوير الصناعة العراقية للسيارات

أكد عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار، أهمية لجوء الحكومة المقبلة على تطوير الصناعة العراقية للسيارات.

وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "صناعة السيارات تشمل التصميم والتصنيع والتسويق للمركبات"، مشيرًا إلى أن "صناعة السيارات وتجميعها تُعتبر من مقومات الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".

وأضاف العطار ان "صناعة السيارات وتجميعها تواجه الكثير من العقبات والتحديات حاليًا التي جعلت منها تحدياً كبيراً لمستثمري رؤوس الأموال العراقيين"، داعيًا إلى "تذليل العقبات والتحديات التي تواجه صناعة السيارات في العراق ".

وأشار العطار إلى "بعض النقاط الرئيسية التي يجب العمل بها من أجل تنشيط صناعة وتجميع السيارات في العراق منها :

1- زيادة التمويل لهذه الصناعة ليتناسب مع احتياجاتها

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2- إزالة الصعوبات التسويقية والإدارية

3- تشغيل أكبر عدد من الكفاءات والأيدي العاملة من المهندسين والفنيين

4- دعوة أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم في صناعة السيارات

واكد أن "تفعيل هذه الخطوة من أحدى مفاصل الصناعة العراقية سيساهم بشكل كبير بامتصاص البطالة الموجودة في البلاد".