كربلاء بالصور.. طلبة الجامعات يتوجهون الى ساحة التظاهر

نظم المئات من طلبة الجامعات في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، اضرابا عن الدوام وتوجهوا الى ساحة التظاهر وسط المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، في كربلاء إن مئات الطلبة من الجامعات الاهلية والحكومية نظموا مسيرات احتجاجية خرجت من جامعاتهم تجاه ساحة التظاهر وسط المحافظة، مشيرا الى ان الطلبة نفذوا اضرابا عاما عن الدوام.



وأوضح مراسلنا، ان الطلبة المتظاهرين طالبوا خلال شعارات رفعوها باقرار قانون انتخابات منصف، مؤكدين أن منصب رئيس الوزراء لحكومة المؤقتة ليس بذات اهمية. Advertisements

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