بالصورة.. مصرع شخصين على سريع الغزالية

افاد مصدر امني، الاحد، بأن شخصين لقيا مصرعهما على سريع الغزالية غربي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصين لقيا مصرعهما في حادث سير بالقرب من سريع الغزالية غربي بغداد". واضاف المصدر انه "تم نقل الجثتين الى الطب العدلي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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