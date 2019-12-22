انفجار عبوتين ناسفتين في البصرة

افاد مصدر امني، الاحد، بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، امام منزل مواطن اليوم في البصرة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "عبوة اخرى انفجرت امام مقر شركة في المحافظة، ما اسفر عن الحاق اضرار مادية فقط".