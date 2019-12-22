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افاد مصدر محلي في النجف، الاحد، بان متظاهرين احرقوا اطارات عند نفق العسكريين في المحافظة، فيما اكد ان الدفاع المدني تمكن من اخماده.
وقال المصدر في حديث لـ السومكرية نيوز، ان "متظاهرين اقدموا اليوم على حرق إطارات عند نفق العسكريين في النجف، وتم اغلاق الطريق امام حركة المركبات".
واضاف المصدر ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق الاطارات، من دون وقوع اية خسائر بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حرق اطارات عند نفق العسكريين بالنجف والدفاع المدني يخمده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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