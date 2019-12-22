افاد مراسلنا في محافظة بابل، اليوم الاحد، بأن طلبة المدارس أضربوا عن الدوام وتوجهوا الى ساحة التظاهر في المحافظة . وقال مراسل الخليج 365 في بابل، إن الطلبة توجهوا وبأعداد كبيرة جدا إلى ساحة التظاهر مضربين عن الدوام الرسمي. واشار مراسلنا الى أن بعض مناطق المحافظة شهدت تجمع عدد من المتظاهرين أمام بوابات المدارس لمنع الطلبة من الدوام.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طلبة بابل يضربون عن الدوام ويعتصمون في ساحة التظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.