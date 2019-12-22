أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة ضابط برتبة ملازم بقنبلة صوتية في محافظة البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قنبلة صوتية استهدفت صباح اليوم، مفرزة امنية في احد شوارع البصرة، ما اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم.
وأوضح المصدر، أن الانفجار حدث خلال احداث قطع الشوارع في البصرة، مشيرا الى أن الوضع الامني مستتب حالياُ في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة ضابط بقنبلة صوتية في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.