اصابة ضابط بقنبلة صوتية في البصرة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قنبلة صوتية استهدفت صباح اليوم، مفرزة امنية في احد شوارع البصرة، ما اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم.

وأوضح المصدر، أن الانفجار حدث خلال احداث قطع الشوارع في البصرة، مشيرا الى أن الوضع الامني مستتب حالياُ في المحافظة.

