بدء التصويت في انتخابات الرئاسة بكرواتيا.. وتوقعات بجولة إعادة

يدلي الناخبون في كرواتيا بأصواتهم، الأحد، في اقتراع رئاسي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف تيار المحافظين الحاكم، قبل أيام من تولي زغرب رئاسة الاتحاد الأوروبي.

ويجري التصويت من الساعة السادسة إلى الساعة 18,00 بتوقيت جرينتش، في انتخابات تشهد منافسة حادة وستؤدي على الأرجح إلى تنظيم دورة ثانية في 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين الكروات 3,8 مليون شخص، يعيش 170 ألفا منهم في الخارج خصوصا في البوسنة.

وفي الانتخابات التي يتوقع أن تعلن نتائجها الأولى نحو الساعة 19,00 ت.ج، تواجه الرئيسة الكرواتية المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا جرابار كيتاروفيتش تهديد اليسار الممثل برئيس وزراء اشتراكي ديمقراطي سابق، بينما ينافسها في اليمين المغني الشعبوي ميروسلاف سكورو الذي يسبب انقساما في معسكرها.

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وكانت رئيسة كرواتيا (51 عاما) تولت منصبها في 2015، مدعومة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي (يمين الوسط)، الذي يهيمن على الحياة السياسية منذ استقلال البلاد في 1991.

ويشير آخر استطلاع للرأي إلى أن ميروسلاف سكورو، الذي ترشح كمستقل، سيحل في المرتبة الثالثة بحصوله على 18% من الأصوات.

وبحصولها على 24% من نوايا التصويت تتعادل جرابار كيتاروفيتش مع رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش، فيما يكشف الاستطلاع أن 13% من الناخبين لا يعرفون لمن سيصوتون عشية الاقتراع.

ويعول ميلانوفيتش على انقسام معسكر المحافظين، واعدا بأن يجعل كرواتيا "بلدا طبيعيا" بقضاء مستقل ويحترم الأقليات.

وابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني ستتولى كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لـ6 أشهر، يتخللها على الأرجح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقديم دول من البلقان طلبات انضمام إلى الاتحاد.