- 1/2
- 2/2
رويترزالأحد 2019/12/22 11:17 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الأبيض في العام الجديد.
وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن ترامب وجه الدعوة لجونسون عقب فوز رئيس الوزراء بالانتخابات الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت أن المناقشات الرسمية بشأن الموعد المحدد لزيارة جونسون لم تتم بعد.
ونقل التقرير عن مصدر قريب من البيت الأبيض قوله "بعض التواريخ المحتملة تشير إلى منتصف يناير/كانون الثاني، لكن لم يتم بعد الاتفاق على موعد رسمي، ومن الواضح أن كلا الطرفين يرغبان في عقد الاجتماع في مطلع العام الجديد".
في السياق نفسه، ذكرت صحيفة ذا ميل أون صنداي البريطانية أن جونسون متردد في القيام بتلك الزيارة قبل إتمام خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، ويفضل أن يقوم بها بعد تغيير وزاري في فبراير/شباط، إذ من المتوقع أن يعين مايكل جوف الوزير المسؤول عن استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي ليصبح مفاوضه التجاري الجديد.
وأوضح التقرير أن ذلك الترتيب سيتيح له اصطحاب جوف في الزيارة قبل محادثات عن التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لما بعد الخروج من التكتل.
وفي إطار استعدادات بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي اتفق جونسون وترامب، في اتصال هاتفي يوم الإثنين الماضي، على السعي لإبرام اتفاق تجارة حرة "طموح" بين البلدين.
وبعد فوز جونسون الكاسح في الانتخابات الأخيرة، قال ترامب إن بلاده وبريطانيا لديهما الحرية الآن لإبرام اتفاق تجارة "ضخم" جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر هذا الشهر "يمكن لهذا الاتفاق أن يكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يدعو جونسون لزيارة واشنطن بداية العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.