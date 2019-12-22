أشرف غني يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأفغاني أشرف غني

بات الرئيس الأفغاني أشرف غني في طريقه للفوز بولاية ثانية الأحد، بعد أن أعلن مسؤولون أنه حقق غالبية في الانتخابات الرئاسية.

وفاز غني ب 50.64 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في ايلول/سبتمبر، فيما حصل منافسه عبد الله عبد الله على 39.52 بالمئة، حسب ما أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات.