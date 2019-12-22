- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطات إيران تمنع نشر تسجيل عن اجتماع "فرقة الموت" المنفذة لإعدامات 1988 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هددت السلطات الإيرانية أحمد منتظري، نجل المرجع الديني الشيعي الراحل، حسين علي منتظري بالسجن في حال نشره تسجيلاً صوتياً قال إنه يجمع والده مع فرقة الموت التي نفذت إعدامات 1988 بحق سياسيين داخل سجون النظام.
وذكر منتظري "التسجيل يحتوي مضمون زيارة مجموعة من 4 أشخاص كانوا مسؤولين عن تنفيذ أحكام إعدامات عام 1988، في يناير عام 1989 لوالدي".
هذا ولم يكشف عن محتوى التسجيل إلا أن تقارير إيرانية أشارت إلى أنه محادثة أخرى أجراها والده مع رجال الدين الأربعة بعد تنفيذ الإعدام.
وأكد منتظري أنه ليس مصرحا له بالإفصاح عن محتويات التسجيل.
وتهدد قوات الأمن منتظري بالسجن لمدة ست سنوات إذا ما كشف عن التسجيل الذي يكشف معلومات اضافية عن محاولة والده لمنع عمليات الإعدام.
وفي 2016، أصدر شريطا آخر لمحادثات والده مع أربعة رجال دين يعرفون باسم "لجنة الموت" المكلفة بتنفيذ أمر الخميني بإعدام السجناء.
وفي ذلك الشريط، قام الشيخ منتظري بتوبيخ رجال الدين بشأن عمليات الإعدام، قائلاً إن الأمر ينتهك القوانين الدينية والأخلاقية.
ولفت إلى أن رجال الدين الذين اجتمعوا مع والده أخبروا الخميني بالتحذير، ولكن الخميني قال: "استمروا في عمليات الإعدام".
وبحسب منتظري فإن التسجيل الجديد يظهر ذنب النظام في إعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988.
وكان القضاء الإيراني حكم على منتظري بالسجن لمدة 21 عاما في 2016 بتهمة الإفراج عن الشريط الأول، ولكن هذا الحكم لم ينفذ
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إيران تمنع نشر تسجيل عن اجتماع "فرقة الموت" المنفذة لإعدامات 1988 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.