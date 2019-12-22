شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعادة انتخاب أشرف غني لرئاسة أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، اليوم الأحد، إعادة انتخاب أشرف غني رئيسًا للبلاد لفترة ثانية، وذلك وفقًا للنتائج الأولية.‎

وجاء فوز أشرف بعد أن حصل على نسبة 50,64 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمبر، فيما حصل منافسه عبد الله عبد الله على 39,52 بالمئة.

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