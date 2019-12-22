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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يكشف موعد التوقيع على اتفاق التجارة مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ موعد التوقيع على إتفاق التجارة مع الصين .
وقال بحسب رويترز، "إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا قريبا جدا" .
وأضاف، في فلوريدا أمس السبت، ”حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا“.
وأُعلن عن ما يعرف بـ“اتفاق المرحلة واحد“ في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.
وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن الاتفاق سيوقع في أوائل كانون الثاني/ يناير، مضيفا أن ”الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية“
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