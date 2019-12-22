شكرا لقرائتكم ترمب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين قريب جداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا" موضحاً بتصريح له في ولاية فلوريدا السبت أن البلدين حققا "انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا".

وأُعلن عن ما يعرف باتفاق المرحلة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير/كانون الثاني مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.