أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، مشطت الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ ومستمرة المطلة مرورا ب​بوابة فاطمة​، وتزامن ذلك مع دوريات إسرائيلية مماثلة على الطرقات الترابية في البساتين المحيطة المستعمرة المطلة من الناحية الجنوبية قابله دوريات مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط كما أقام ​الجيش اللبناني​ نقطة مراقبة دائمة على بعد أمتار معدودة من البوابة الحديدية التي استخدمها ​الجيش الإسرائيلي​ مقابل ​كفركلا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة عسكرية إسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.