ريفي: نحذر أن تكون حكومة حسان دياب تحت سيطرة حزب الله

رأى الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "من كُلِف ب​تشكيل الحكومة​ أي حسان دياب إختاره "​حزب الله​"، وما نحذر منه أن تكون حكومته تحت سيطرة الحزب، وفي هذه الحالة سنواجهه مع ​الثورة​، وسنمنع الإستدراج المذهبي. أما لعبة الحرب النفسية والتهويل، فأسقطها ​اللبنانيون​ في ١٧ تشرين. اللبنانيون أرادوا ​الحياة​ والثورة ستنتصر".

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