المحامي فرنجية: عرضنا طلباتنا على دياب وشرطنا ان نكون في جوّ التأليف

لفت المسؤول الاعلامي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجية إلى انه "فطعنا مرحلة مهمة جدا منذ بدء الانتفاضة حتى اليوم وحصل تكليف حساب دياب لتشكيل ​الحكومة​"، مشيرا إلى ان "هذا الشعب الذي انتفض من حقه ان يعبر عن شعوره، فهو مضغوط ويعيش أزمة اقتصادية صعبة فانتفض وطالب بالتغيير".

واعتبر في حديث تلفزيوني أن "الأمور أمام تشكيل الحكومة مسهلة والمطبات السياسية التي ممكن ان تعترض حركة رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ غير موجودة"، موضحا انه "هناك غبن بحق بعض الفرقاء لكن ليس هناك من عرقلة حادة أو ليس هناك حدّة مذهبية بموضوع تكليف حسان دياب لذلك نحن بالتحاه الصحيح"، لافتا إلى ان "عمل دياب يجب ان يترافق مع حذر في التعاطي مع الملفات الداخلية".

ورأى ان "خطية دياب يجب ان تترافق مع الكثير من الوعي السياسي من أجل ان تنجح". وقال: "المطلوب اليوم الانسجام بين مطالب القوى السياسية ومتطلبات الوطن، وذلك أمر اساسي بعد ​الفساد​ المستشري، وعلى دياب ان يتفاعل مع الكتل أكثر وأن ينسق معها أكثر فأكثر".

وشدد المحامي فرنجية على ان "تسهيل مهمة دياب واجب على كل مواطن اليوم، وكلامه عن حكومة اختصاصيين يحاكي متطلبات ​الحراك الشعبي​"، لافتا إلى انه "أطلعنا رئيس الحكومة المكلف على طلباتنا كتكتل نيابي، واليوم الامور تتعلق بشكل الحكومة وعلى ضوئها نعطي أو لا نعطي الثقة لهذه الحكومة، ونحن شرطنا ان يتم التنسيق مع كتلتنا وأن تكون في جو عملية التأليف، لأننا نريد ان نكون شركاء في عملية التأليف ولا يجب ان ينفرد أحد بهذا الموضوع".