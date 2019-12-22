كنعان: في مجال العالم تعيّد والناس تسترزق بشهر بينطروه من سنة لسنة؟

سأل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إبراهيم كنعان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "في مجال ​العالم​ تعيّد والناس تسترزق بشهر بينطروه من سنة لسنة؟ فينا نترك المحلات تفتح والطرقات تسلك والناس تجرّب تعيّد او عالقليلة تصلّي وتتأمل؟"، معتبرا أن هناك "فرصتين فرصة للناس وفرصة للمكلّف يألف. شكراً".

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