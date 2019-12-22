خلف من سجن رومية:لدينا خطة وطنية نحن بصدد طرحها بعد الانتهاء من جولتنا

لفت نقيب المحامين ​ملحم خلف​ أثر وصول المحامين إلى ​سجن رومية​ لتفقد أحوال ​السجن​ إلى ان "هذه الخطوة لتسليط ​الضوء​ على واقع المعاناة ونحن لدينا خطة وطنية نحن بصدد طرحها بعد الانتهاء من هذه المبادرة"، مؤكدا انه "نحن بمكان تعاضدي و​المحامون​ اليوم يؤكدون للناس انهم يعرفون دورهم وذلك ضمن الايجابية المطلقة".

وشدد على انه "نحن بوطن يتنفس حرية وليس بسجن والمحامون اليوم يقولون للناس انه لا زال هناك حماة للحريات العامة ولحقوق انسان".