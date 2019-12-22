لفت نقيب المحامين ملحم خلف أثر وصول المحامين إلى سجن رومية لتفقد أحوال السجن إلى ان "هذه الخطوة لتسليط الضوء على واقع المعاناة ونحن لدينا خطة وطنية نحن بصدد طرحها بعد الانتهاء من هذه المبادرة"، مؤكدا انه "نحن بمكان تعاضدي والمحامون اليوم يؤكدون للناس انهم يعرفون دورهم وذلك ضمن الايجابية المطلقة".
وشدد على انه "نحن بوطن يتنفس حرية وليس بسجن والمحامون اليوم يقولون للناس انه لا زال هناك حماة للحريات العامة ولحقوق انسان".
كانت هذه تفاصيل خبر خلف من سجن رومية:لدينا خطة وطنية نحن بصدد طرحها بعد الانتهاء من جولتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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