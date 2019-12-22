ورشة عمل بالجامعة الإسلامية بعنوان " طرق التدريس المبتكرة لتحسين مشاركة الطلاب"

أقامت ​الجامعة الإسلامية​ في ​لبنان​ بالتعاون مع مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة CLICKS ورشة عمل تدريبية للطاقم التعليمي والأكاديمي في الجامعة، تحت عنوان " طرق التدريس المبتكرة لتحسين مشاركة ​الطلاب​"، في مجمع الوردانية الجامعي، حضرها إلى جانب رئيسة الجامعة أ.د. ​دينا المولى​، مؤسس والمدير التنفيذي للمركز د. ناريمان حدج حمو.

و تضمنت فقرات ورشة العمل العديد من المواضيع المتعلقة بالتعليم المتطور وطرح الأساليب ​الجديدة​ في التعليم، حيث تخلّلت كل فقرة نشاطات عدّة قام بها الأساتذة المشاركون بإشراف د.حدج حمو، توصلوا من خلالها إلى نشر إبداعاتهم وخبراتهم ونظرتهم الخاصة إلى طريقة التعليم، بالإضافة إلى معرفة كيفية خلق الإبداع في طريقة التدريس من خلال أساليب عدّة تُمكّن الطالب من فهم الدرس بشكل اوضح، ومنحه الثقة بنفسه ليتمكن من أن يلعب دور الأستاذ خلال الشرح، وبالتالي تفعيل التواصل المستمر بين الطالب وأستاذه من أجل الحصول على نتائج مرضية والوصول إلى مستوى تعليمي أفضل.

و امتدت جلسات ورشة العمل على مدى يومين، تخلّلها غداء تكريمي للضيف والمشاركين، وجولة داخل حرم الوردانية الجامعي قامت بها رئيسة الجامعة لتعريف الدكتورة ناريمان حدج-حمو على أقسام وكليات الجامعة كافة.

في ختام الجلسات، شكرت الرئيسة المولى د.حدج حمو على حضورها وإعطاء الجامعة الإسلامية حيزاً كبيراً من وقتها واهتمامها، آملةً من جانبها العودة مجدداً للاستفادة من خبراتها التعليمية الكبيرة، وشكرت المولى الأساتذة المشاركين على جدّيتهم في العمل وفي تلقي المحاضرات ومشاركتهم الفعالة و فريق العمل المساعد الذي سعى لإنجاز ونجاح ورشة العمل.