بدء مسيرة القربان المقدس بدير مار مارون عنايا من المحبسة الى الكنيسة

بدأت منذ قليل، بمشاركة حشد كبير من المؤمنين مسيرة القربان المقدس من المحبسة وصولا الى كنيسة القديس شربل في دير مار مارون عنايا.
يذكر ان هذه المسيرة تنظم في 22 من كل شهر بذكرى شفاء القديس شربل للسيدة نهاد الشامي.
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