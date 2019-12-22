بدء مسيرة القربان المقدس بدير مار مارون عنايا من المحبسة الى الكنيسة

بدأت منذ قليل، بمشاركة حشد كبير من المؤمنين مسيرة القربان المقدس من المحبسة وصولا الى ​كنيسة​ ​​​​القديس شربل​​​​ في دير ​مار مارون​ ​عنايا​.

يذكر ان هذه المسيرة تنظم في 22 من كل شهر بذكرى شفاء القديس شربل للسيدة نهاد الشامي.