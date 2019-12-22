لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "جرت العادة ان نسمع تعليقات وتساؤلات وتهجمات على زيارة أي مسؤول دولي وخاصة أميركي، من قبل العديد من القوى السياسية وبعض السياسيين والاعلاميين، ولكن يبدو ان زيارة الموفد الأميركي دايفد هيل، ستكون استثناء، لأسباب ستنكشف عاجلا ام اجلا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: يبدو ان زيارة دايفد هيل ستكون استثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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