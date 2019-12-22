أ.ف.ب: أشرف غني يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أفادت وكالة "أ.ف.ب" بأن النتائج الأولية تشير إلى فوز ​أشرف غني​ بغالبية الأصوات في ​الانتخابات الرئاسية​ الأفغانية. وكان المنافس الأبرز للرئيس الأفغاني أشرف غني، عبد الله عبد الله، أعلن موافقته على فرز الأصوات في آخر سبع ولايات في البلاد، بعدما كان قد منع إكمال عملية فرز الأصوات في الولايات السبع، ولا سيما من خلال منعه مندوبيه من حضور جلسات فرز الأصوات، بسبب رفض اللجنة المستقلة للانتخابات طلبه بإبطال 300 ألف صوت من أصل 1.8 مليون صوت احتسبتها اللجنة.

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