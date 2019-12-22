حريق في مصفاة للنفط في روسيا والأضرار مادية

اندلع حريق بمصفاة "أوفا نفتيخيم" للنفط في جمهورية بشكيريا الروسية، وانتشر على مساحة 1600 متر مربع، فيما انحصرت الأضرار في الماديات. وأوضح فرع وزارة الطوارئ في المنطقة، أن الحريق شب فجرا في براميل تحوي سوائل سريعة الاشتعال سعة الواحد منها 200 لترن مشيرا الى أن 75 شخصا شاركوا في إطفاء الحريق، تزامنا مع توجه قطار لإطفاء ​الحرائق​ إلى المنطقة.

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