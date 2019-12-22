فيديو.. مأساة مصابة بـ«سرطان الفك» تقبع فى سجون أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركى عمر فاروق جرجرلى أوغلو، عن تدهور الحالة الصحية لمعتقلة فى سجون الرئيس رجب طيب أردوغان مصابة بالسرطان.
وشرح عمر فاروق حالة عائشة أوزدوغان، المصابة بمرض السرطان، وخضعت لعملية جراحية، ومن المقرر أن تخضع لعمليات أخرى.
وقال فى فيديو بثه موقع تركيا الآن: هذه السيدة مصابة بسرطان الفك، وانتشر المرض نحو عينيها، وخضعت لعملية كبيرة، وستخضع لعملية كبرى مجددًا، لكنّ النظام اعتقلها لأسباب سياسية، وغالبًا ما ينفذ رجال النظام سياسات إبادة جماعية.
وناشد جرجرلى أوغلو، الجميع، بالإفراج الصحي عن المعتقلة، إذ تقبع فى سجن أنطاليا من الفئة «ل»، موضحًا أن هناك جرائم وحشية تتم بسبب تسييس القضاء الواقع تحت قبضة السلطة التنفيذية.
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