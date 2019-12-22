شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروعات قوانين أمام البرلمان اليوم.. أبرزها الإدارة المحلية والتصالح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس النواب خلال جلسة اليوم، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول 4 مشروعات قوانين وهى:
ومن المنتظر، وفقا الجدول أن يأخذ المجلس الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين وهى تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته وتعديل قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
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