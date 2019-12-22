شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروعات قوانين أمام البرلمان اليوم.. أبرزها الإدارة المحلية والتصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس النواب خلال جلسة اليوم، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول 4 مشروعات قوانين وهى:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب الدكتورمحمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و 85 عضوًا آخرين، وعبد الحميد كمال و 59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمى فى ذات الموضوع.

ومن المنتظر، وفقا الجدول أن يأخذ المجلس الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين وهى تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته وتعديل قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

Advertisements