تشكيل لجان لمتابعة استعدادات مدارس بورسعيد للامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، تشكيل لجان لمتابعة جاهزية مدارس المحافظة لامتحانات نصف العام.

وأشار "باهي"، في تصريحات صحفية، إلى أنه قرر تشكيل لجان لمتابعة جاهزية الإدارات التعليمية والمدارس للامتحانات والتأكيد على أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لذلك الشأن، كما وجه بمتابعة تجهيز اللجان وتوفير الإضاءة اللازمة لها.

وطالب وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بالقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافي.