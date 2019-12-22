بالصور- وصول والد محمود البنا إلى مقر محاكمة راجح في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

وصل محمد البنا والد محمود البنا، والمتهم بقتله محمد أشرف راجح و3 آخرين إلى مقر مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المحكمة لحضور وقائع رابع جلسات المحاكمة صباح اليوم الاثنين.

ودخل والد محمود البنا إلى ساحة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور جلسة النطق بالحكم على راجح و3 متهمين آخرين.

وشهد محيط مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حضورًا كثيفًا من مواطنين قبل جلسة الحكم على محمد راجح، وكثفت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، تشديداتها الأمنية في محيط مجمع محاكم شبين الكوم ، وانتشرت قوات الأمن بشوارع شبين الكوم، وتجوب بشوارع المحافظة سيارات التدخل السريع، وقوات الأمن المركزي.

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم نظرت 3 جلسات في ذات القضية استمعت خلالها لدفاع المجني عليه والمتهمين واطلعت على تقارير الطب الشرعي والتحريات وكافة ملفات الواقعة.

وبدأت الأحداث في القضية عندما نشر الطالب محمود البنا على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" قائلًا "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة"، وشاهدها زميله محمد راجح الذي استشاط غضبًا خاصة أن الأول حاول منعه من الاعتداء على فتاة وإهانتها في وسط الشارع "وفقًا للتحقيقات".

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وبينت التحريات أن "راجح" تربص بـ "البنا" بمساعدة أصدقاء له في أحد شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، وسدد له عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض "مطواة" في منطقتي البطن والعنق والفخذ" وتركوه غارقًا في دمائه وهربوا جميعًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة "وفقًا للتحريات".

وكانت لجنة من الطب الشرعي أقرت بأن سبب الوفاة هو قطع شريان الفخذ الأيسر للضحية محمود البنا.

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