بالصور.. جامعة الوادي الجديد تستضيف معسكر "مهارات ريادة الأعمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ معسكر الابتكار "مهارات ريادة الأعمال" بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز"، بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري بالجامعة بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن المعسكر تضمن مناقشة وتقييم 5 مشروعات في مجال ريادة الأعمال مقدمة من 5 فرق طلابية.

وترشح الطلاب المنفذين لمشروع "جوجوبي" لخوض التدريب بالمستوي الثاني ضمن 24 فريقًا من 24 محافظة وذلك بمقر مؤسسة ساب للتدريب في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف "طنطاوي"، أن الفريق الفائز يجري تدريبه بشكل مكثف وعلى مستوى عالٍ تمهيدًا لتوليهم مسئولية التدريب في المؤسسة مستقبلًا.