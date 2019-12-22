قبل جلسة "الحكم على راجح".. الصور الأولى من أمام مجمع محاكم شبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

شهد محيط مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حضورًا كثيفًا من مواطنين قبل جلسة الحكم على محمد راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا.

وننشر الصور الأولى لمحيط المحاكمة قبل وصول محمد راجح والمتهمين الـ3 في الواقعة إلى مقر المحكمة للنطق بالحكم.

وكثفت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، تشديداتها الأمنية في محيط مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل جلسة النطق بالحكم على محمد راجح و3 آخرين لاتهامهم بقتل الطالب محمود البنا.

وانتشرت قوات الأمن بشوارع شبين الكوم، وتجوب بشوارع المحافظة سيارات التدخل السريع، وقوات الأمن المركزي .

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم نظرت 3 جلسات في ذات القضية استمعت خلالها لدفاع المجني عليه والمتهمين واطلعت على تقارير الطب الشرعي والتحريات وكافة ملفات الواقعة.

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وبدأت الأحداث في القضية عندما نشر الطالب محمود البنا على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" قائلًا "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة"، وشاهدها زميله محمد راجح الذي استشاط غضبًا خاصة أن الأول حاول منعه من الاعتداء على فتاة وإهانتها في وسط الشارع "وفقًا للتحقيقات".

وبينت التحريات أن "راجح" تربص بـ "البنا" بمساعدة أصدقاء له في أحد شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، وسدد له عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض "مطواة" في منطقتي البطن والعنق والفخذ" وتركوه غارقًا في دمائه وهربوا جميعًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة "وفقًا للتحريات".

وكانت لجنة من الطب الشرعي أقرت بأن سبب الوفاة هو قطع شريان الفخذ الأيسر للضحية محمود البنا.

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