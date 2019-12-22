بـ513 مليون جنيه ...تنفيذ 25 % من مشروع مستشفي الداخلة العام في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الأحد، عن تنفيذ 25 % من مشروع مستشفي الداخلة العام، والذي بتكلفة بأكمله 513 مليون جنيه و750 الف جنيه.

أكد محروس، أن المشروع يستهدف إقامة مستشفي حديث بقوة 118 سريرًا، ويقدم الخدمة الطبية لأبناء مركز الداخلة وقراه، وذلك علي مساحة 19 الف متر بمدينة موط.

أضاف، أن المستشفى يقام وفقًا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة، علي أن ينتهي المشروع في شهر فبراير 2021.

وكانت محافظة الوادى الجديد أعلنت في وقت سابق عن الإعداد لبدء مشروع إنشاء مستشفى الداخلة بتكلفة في حدود 500 مليون جنيه، حيث يتضمن المشروع إقامة مبنى جديد لمستشفى الداخلة بمدينة موط يشمل جميع الأقسام الطبية مع فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثاني من نوعه على مستوى الجمهورية، كما يجري العمل أيضا على استكمال عملية تطوير مستشفى الخارجة العام والتي تتضمن ثلاثة مراحل تم الانتهاء من مرحلتين منها.