مسئول روسي: اتفاقية الغاز مع كييف ستنهي كافة المشاكل العالقة بين البلدين

أشاد نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري كوزاك بتوقيع موسكو وكييف على اتفاقية ترانزيت الغاز، وقال إن هذه الاتفاقية ستعمل على حل كافة المشاكل العالقة بين البلدين.
وأضاف كوزاك حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد، أن اتفاقية التسوية التي توصلت إليها موسكو وكييف تسمح بحل عقدة المطالب المتبادلة بضربة واحدة والحيلولة دون تجدد مثل هذه المشاكل مستقبلا.
بل ستقوم بالتعامل مع شركة "نفطوغاز" الأوكرانية وذلك لإيصال الغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين عبر كييف.
وأكد المسئول الروسي أن موسكو وكييف اتفقتا على التراجع عن كافة المطالب المتبادلة، وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، "كما قمنا بأنشاء آلية تمنع ظهورها مجددا في المستقبل"، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على أن روسيا لن تتعامل مع أوكرانيا بشكل مباشر حول تنظيم نقل الغاز أو التعريفات الخاصة به
وكانت شركة (جازبروم) الروسية أعلنت، أمس، أن البروتوكول الموقع بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز، ينص على نقل 225 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا خلال 5 سنوات، وتنفيذ روسيا قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم حول دفع نحو 3 مليارات دولار لأوكرانيا بالتزامن مع تخلي الطرفين عن كافة المطالب المتبادلة الأخرى.
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