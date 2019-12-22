اخبار العالم

إغلاق المطعم الكوري الشمالي الوحيد في الشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توقف مطعم يديره عمال من كوريا الشمالية في أبو ظبي بالإمارات العربية عن العمل قبل حلول الموعد النهائي لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة التي لا مثيل لها في التاريخ ضد كوريا الشمالية.

 

وقالت مصادر في العاصمة الإماراتية يوم أمس السبت، إن مطعم أوكريو (Okryu-gwan) في فندق غراند ميلينيوم الوحدة بأبو ظبي قد أغلق مؤخرا، حسبما

ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وتفرض العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في 22 ديسمبر 2017، على جميع الدول الأعضاء ترحيل عمال كوريا الشمالية إلى وطنهم من أجل الحد من تدفق العملات الأجنبية إلى بيونغ يانغ.

 

Advertisements

وتم منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عامين

لتنفيذ الإجراء المعني بالكامل، وينتهي الموعد النهائي يوم الأحد. كما يتعين على الدول تقديم تقرير حول تنفيذه إلى المجلس بحلول 22 مارس من العام المقبل.

 

وقال أحد المصادر لوكالة "يونهاب"، "على حد علمي، لم تجدد حكومة الإمارات الرخصة التجارية لأوكريو غوان وتأشيرات عمال المطعم".

 

ولم يستطع مسؤول في فندق أبو ظبي معرفة ما إذا كان إغلاق المطعم تعليقا مؤقتا أم نهائيا، لكنه قال إنه تم إغلاقه خلال الأيام القليلة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المطعم الكوري الشمالي الوحيد في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا