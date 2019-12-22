ترامب وآبي يبحثان هاتفيا ملفي كوريا الشمالية وإيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس السبت، التطورات المرتبطة بكوريا الشمالية وإيران والتجارة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير: "الرئيس ترامب ورئيس الوزراء آبي اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق الوثيق خاصة في ضوء التهديدات التي صدرت عن جمهورية كوريا الشعبية

الديمقراطية"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء الاتصال بعدما اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، إضافة إلى قيام بيونغ يانغ بتحذير واشنطن من أنها قد تدفع "ثمنا باهظا" لانتقاداتها

لسجل كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان.

وقبل أسبوع، دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التوقف عن "الاستفزازات"، مؤكدة استعداد قواتها المسلحة لتنفيذ "أي أمر يصدر عن زعيم الدولة، كيم جونغ أون".

تجدر الإشارة أيضا إلى أن مكالمة ترامب وآبي جاءت بعد يوم على زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو، وصرح في أعقابها بأن اليابان تقدمت بمقترح جديد حول كيفية تجاوز نظام العقوبات الأمريكي ضد طهران.